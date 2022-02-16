Süper Lig TV nedir? Süper Lig TV kurulacak mı, nasıl olacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yayın ihalelerinin görüşüldüğü bugünlerde bahsettiği Süper Lig TV hakkında birçok iddia ortaya çıktı. Peki Süper Lig TV nedir?

Önümüzdeki yıllarda kurulması ve maçları yayımlaması beklenen Süper Lig TV kurulacak mı, nasıl olacak? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

SÜPER LİG TV NEDİR?

Spor Toto Süper Lig'in yayın ihalesini alacak yayıncıyı belirlemek için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. 15 ihalecinin teklif yaptığı öğrenilen yayın haklarında kulüplerin en iyi fiyata ulaşabilmesi hedefleniyor. Görüşmelerden olumsuz sonuç çıkması durumunda ise Süper Lig TV adında yeni bir kanal kurularak Spor Toto Süper Lig maçlarının burada yayımlanması hedefleniyor.

SÜPER LİG TV KURULACAK MI, NASIL OLACAK?

Süper Lig TV'nin kurulması hakkında henüz netleşmiş bir adım atılmadı. Şu an için yayın ihalesine katılan şirketlerle görüşen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, buradan çıkacak sonuca göre Süper Lig TV konusuna yoğunluk verebilir. Henüz beklenen fiyatlara çıkılmadığı ifade edilen yayın hakları ihalesinde hiçbir kurumdan beklenilen fiyat çıkmazsa TFF kolları sıvayacak ve yeni bir kanal oluşumuna gidecek.

Kurulacak bu yeni kanal için Türkiye'deki kanallardan destek almayı talep edecek olan TFF yönetimi, bu kanalla ilgili dekoder satışını da her takımın kendi adına yapmasının düşünülebileceği ve buna göre gelirlerin paylaştırılacağı da gündemde yer alan ihtimaller arasında bulunuyor.