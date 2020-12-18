18 aralık ŞOK kataloğu | Yılbaşına özel yeni ürünler uygun fiyatlarla sizlerle!Pendik, kış ile yüzleşmeye hazırlanıyor!Devlet hastanesinde korona skandalı! Temaslı olduğunu gizleyen hemşire çalışmaya devam ettiSüper Lig ve TFF 1. Lig'den flaş protesto kararı!Ünlü oyuncu koronavirüsü yendi! Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştuTuzla'da Sinan Akçıl ''Aslı Hünel ile Rengarenk” programına konuk oldu!Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılış töreninde konuştuMetro İstanbul seferlerinde değişiklik | 19 - 20 Aralık Metro sefer saatleriZiraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi kanalda izlenecek?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den flaş protesto kararı!

Süper Lig ve TFF 1. Lig'den flaş protesto kararı!

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle bu hafta oynanacak Süper Lig ve 1. Lig maçlarının başında oyuncuların 60 saniye mücadele etmeyeceğini duyurdu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'den flaş protesto kararı!

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri olarak Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır'' denildi.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız.

Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF’nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.

Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Ligin 13. Haftasında ve TFF 1.Lig’in 15. Haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır.

Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group’un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.

Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT