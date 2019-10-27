Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - İM Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Acquah'un pasında topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

18. dakikada sağdan Chebake'nin kale önüne yaptığı ortada Jahovic'in etkisiz vuruşunda kaleci Long topu kontrol etti.

27. dakikada ceza sahası dışından Acquah'ın sert şutunu kaleci Lung güçlükle çeldi.

31. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Jahovic'in vuruşunda top direğe çarparak çizginin üzerinden sol tarafa doğru hareket etti. Topu takip eden Mustafa Akbaş'ın sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak yine direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

44. dakikada Jahovic ceza sahasının içinde yerde kaldı. VAR'a giden hakem Zorbay Küçük inceleme sonrası oyunu devam ettirdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Deniz Caner Özaral xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Mustafa xx, Sakıb xxx, Chebake xxx, Hadebe xx, Acquah xxx, Guilherme xx, Robin xx, Fofana xxx, Donald xxx, Jahovic xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Özer Özdemir, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Thievy Bifouma

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İM Kayserispor: Lung x, Lopes x, Ben Rienstra x, Poulain x, Yasir x, Bilal x, Hasan Hüseyin x, Şamil x, Pedro x, Mensah x, Umut x

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Mert Kula, Atila Turan, Aymen Abdennour, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt Paul-Georges Ntep

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Donald (dk. 13) (Y. Malatayaspor)

Sarı Kartlar: Fofana (Y. Malatyaspor), Hasan Hüseyin (İM Kayserispor)

Kaynak: İHA