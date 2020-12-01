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  3. Süper Lig'de 10. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 10. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı. Alanyaspor liderliğini sürdürürken Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kazanan siyah-beyazlılar oldu.

Süper Lig'de 10. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'in 10. haftası Pazartesi günü oynanan iki maçla tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, Göztepe deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Geçen haftayı 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçen Galatasaray averajla ikinci sıraya yerleşti.

Atakaş Hatayspor, haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

SONUÇLAR

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: 2-2

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 3-3

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 2-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 0-1

Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: 0-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR97201931623
2.GALATASARAY A.Ş.10622167920
3.FENERBAHÇE A.Ş.106222013720
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.95131717016
5.KASIMPAŞA A.Ş.104331310315
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.103611513215
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.103521711614
8.GÖZTEPE A.Ş.9351159614
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104241615114
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR9333107312
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.93331214-212
12.YENİ MALATYASPOR93331012-212
13.ATAKAŞ HATAYSPOR733179-212
14.TRABZONSPOR A.Ş.103341215-312
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR102441116-510
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR9234811-39
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR92341115-49
18.HES KABLO KAYSERİSPOR9225511-68
19.YUKATEL DENİZLİSPOR9135816-86
20.GENÇLERBİRLİĞİ9126616-105
21.MKE ANKARAGÜCÜ8026715-82

11. HAFTA FİKSTÜRÜ

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Gaziantep FK (Bay)

Onur Çelik
Spor Editörü


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