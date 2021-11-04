Süper Lig'de 12. hafta hakem listesi açıklandı! Beşiktaş - Trabzonspor maçı için sürpriz isim!
Süper Lig'de oynanacak 12. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin listesi belli açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar oldu.
Süper Lig'de bu haftaki hakem atamaları merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakem listesi açıklandı.
Buna göre haftanın en önemli ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşması olan Beşiktaş - Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.
12. haftadaki maçların hakem listesi şu şekilde:
CUMA
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 KASIM CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 KASIM PAZAR
13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır