Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı cuma günü oynanacak olan 2 maçla başlayacak. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası maçları öncesi heyecan sürüyor. Bu kapsamda ligin 13.haftasındaki maçlar 5 Kasım, 6 Kasım ve 7 Kasım'da oynanacak. Haftanın en dikkat çeken maçında derbi müsabakasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Trabzonspor ise Konyaspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakalarında ise Fenerbahçe ile Sivasspor ve Hatayaspor ile de Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi
14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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