Rashed Al-Marri, Digiturk’te göreve başladıÖnder Batmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden saldırıya uğradı? Sağlık durumu nasıl?15 Aralık BİM 2020 kataloğu | Bim'de yeni yıl rüzgarları esiyor!Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Birkan Sokullu, Tuğba Ekinci'nin klibinde oynamışAlanyaspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLEBodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırıSüper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandıTuzla'da Mevlana’nın 747’inci vuslat yıldönümüne özel yayın!Maskesiz dolaşmayı özleyenler buraya: Uzm. Dr. Songül Özer, maskelerin hayatımızdan çıkacağı tarihi verdiEsenyurt'ta dehşet! 18. kattan düşen genç kızın o anlarına erkek arkadaşı tanıklık etti!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT