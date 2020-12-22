Süper Lig'de 13. haftanın sonuçları ve puan durumu

Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.

Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.

13. HAFTA SONUÇLARI

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

GÜNCEL PUAN DURUMU

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: