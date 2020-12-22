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Süper Lig'de 13. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta tamamlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor'un kaybettiği haftada, Beşiktaş kazanarak avantaj sahibi oldu.

Süper Lig'de 13. haftanın sonuçları ve puan durumu

Ligde 13. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor'a 1-0 mağlup olmasına karşın zirve mücadelesi veren rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Aytemiz Alanyaspor, haftayı lider kapattı.

Zirve mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1, Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildi.

Zirve yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ile geçti.

13. HAFTA SONUÇLARI

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 1-1

Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

GÜNCEL PUAN DURUMU

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR138232281426
2.GALATASARAY A.Ş.127232091123
3.FENERBAHÇE A.Ş.137242319423
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.127142519622
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.125612015521
6.ATAKAŞ HATAYSPOR126331415-121
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
8.YENİ MALATYASPOR125431613319
9.GÖZTEPE A.Ş.134631914518
10.KASIMPAŞA A.Ş.135351617-118
11.TRABZONSPOR A.Ş.134541517-217
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR134541416-217
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR124351512315
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK124351818015
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.124351720-315
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR123541012-214
17.GENÇLERBİRLİĞİ123361018-812
18.HES KABLO KAYSERİSPOR12246614-810
19.MKE ANKARAGÜCÜ122371420-69
20.YUKATEL DENİZLİSPOR122371121-109
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR132381125-149
Onur Çelik
Spor Editörü


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