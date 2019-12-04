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Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 14. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre ligin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

6 Aralık Cuma

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi

15.00 Yen Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar

14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi

20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Kaynak: İHA

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