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Süper Lig’de 15. hafta heyecanı

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig’de 15. hafta heyecanı

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek

Kaynak: İHA

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