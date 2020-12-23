Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın kritik mücadelesi Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi de Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Ramazan Keleş
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler