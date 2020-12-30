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Süper Lig'de 15. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı. Haftaya lider giren Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında 3-1 mağlup oldu. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 geçerek haftayı lider bitirdi.

Süper Lig'de 15. haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi. Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.

Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYPuan
1. GALATASARAY14923251029
2. BEŞİKTAŞ14914291928
3. AYTEMİZ ALANYASPOR15834241227
4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ14761271627
5. FENERBAHÇE14824272026
6. ATAKAŞ HATAYSPOR14734201624
7. FATİH KARAGÜMRÜK14563231721
8. YENİ MALATYASPOR14554181720
9. TRABZONSPOR15555161920
10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR14545181419
11. GÖZTEPE15474211819
12. ÇAYKUR RİZESPOR14545202219
13. KASIMPAŞA15546182319
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR14455131617
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR15456152417
16. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR14446212416
17. GENÇLERBİRLİĞİ14437142315
18. MKE ANKARAGÜCÜ14338162212
19. YUKATEL DENİZLİSPOR14338142412
20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR15339152812
21. HES KABLO KAYSERİSPOR1424891910

16. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Onur Çelik
Spor Editörü


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