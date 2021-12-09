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  3. Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! TFF, listeyi açıkladı!

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! TFF, listeyi açıkladı!

Süper Lig'in 16. haftasına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemlerin listesini açıkladı.

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! TFF, listeyi açıkladı!

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken gözler 16. hafta karşılaşmalarına çevrildi. TFF, bu haftanın müsbakalarını yönetecek hakem listesini de açıkladı.

Dört büyüklerin karşılaşmalarında görev alacak hakemlerin kim olacağı da belli olurken, Cüneyt Çakır'ın herhangi bir maçta görev almaması ise dikkat çekti. İşte Süper Lig'in 16. haftasının hakem programı:

10 ARALIK CUMA
20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! TFF, listeyi açıkladı!

11 ARALIK CUMARTESİ
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR
13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! TFF, listeyi açıkladı!

13 ARALIK PAZARTESİ
18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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