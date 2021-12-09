Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! TFF, listeyi açıkladı!

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken gözler 16. hafta karşılaşmalarına çevrildi. TFF, bu haftanın müsbakalarını yönetecek hakem listesini de açıkladı.

Dört büyüklerin karşılaşmalarında görev alacak hakemlerin kim olacağı da belli olurken, Cüneyt Çakır'ın herhangi bir maçta görev almaması ise dikkat çekti. İşte Süper Lig'in 16. haftasının hakem programı:

10 ARALIK CUMA

20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 ARALIK CUMARTESİ

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 ARALIK PAZAR

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 ARALIK PAZARTESİ

18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan