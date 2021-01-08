Süper Lig'de 17. haftanın görünümü
Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı. Ligde, bu hafta oynanan maçların ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligin 17. haftasının son maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi.
Sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Trabzonspor-Göztepe: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 3-1
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'in 17. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|BEŞİKTAŞ
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|18
|34
|2
|FENERBAHÇE
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|11
|32
|3
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|13
|31
|4
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|14
|30
|5
|GALATASARAY
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|14
|30
|6
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|3
|27
|7
|TRABZONSPOR
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|8
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|4
|22
|9
|FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|3
|21
|10
|YENİ MALATYASPOR
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|-1
|21
|11
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|-7
|21
|12
|ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|-8
|20
|13
|GÖZTEPE
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|2
|19
|14
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|-3
|19
|15
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|-5
|19
|16
|GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|-7
|19
|17
|KASIMPAŞA
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|18
|MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|-6
|15
|19
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|-11
|13
|20
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|-11
|13
|21
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|-14
|13