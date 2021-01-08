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Süper Lig'de 17. haftanın görünümü

Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı. Ligde, bu hafta oynanan maçların ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 17. haftanın görünümü

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligin 17. haftasının son maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi.

Sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Trabzonspor-Göztepe: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'in 17. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 TakımOGBMAYAVP 
1BEŞİKTAŞ16111437191834 
2FENERBAHÇE16102432211132 
3GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1687130171331 
4AYTEMİZ ALANYASPOR1793528141430 
5GALATASARAY1693428141430 
6ATAKAŞ HATAYSPOR168352320327 
7TRABZONSPOR177551920-126 
8İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR166462319422 
9FATİH KARAGÜMRÜK165652522321 
10YENİ MALATYASPOR165652122-121 
11FRAPORT TAV ANTALYASPOR175661825-721 
12ÇAYKUR RİZESPOR165562129-820 
13GÖZTEPE164752119219 
14DEMİR GRUP SİVASSPOR164751720-319 
15MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK165472227-519 
16GENÇLERBİRLİĞİ165471825-719 
17KASIMPAŞA165471826-819 
18MKE ANKARAGÜCÜ164391925-615 
19YUKATEL DENİZLİSPOR163491627-1113 
20HES KABLO KAYSERİSPOR163491021-1113 
21BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1734101630-1413 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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