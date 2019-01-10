Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftaların programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftaların müsabaka programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftaların müsabaka programını açıkladı.
İkinci yarının açılış maçında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.
18'inci haftada zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ise Trabzonspor kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20 Ocak Pazar günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Program şu şekilde:
18'İNCİ HAFTA
- 18 Ocak Cuma
20.30 Akhisarspor - Beşiktaş
- 19 Ocak Cuma
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray, MKE Ankaragücü
- 20 Ocak Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Atiker Konyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
- 21 Ocak Pazartesi
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
19'UNCU HAFTA
- 25 Ocak Cuma
20.30 Beşiktaş - BB Erzurumspor
- 26 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor
16.00 Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
- 27 Ocak Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
- 28 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
20'NCİ HAFTA
- 1 Şubat Cuma
20.30 Fenerbahçe - Göztepe
- 2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
- 3 Şubat Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
- 4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor
DHA
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