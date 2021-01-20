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  3. Süper Lig'de 22-29. hafta programları açıklandı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 22-29. hafta programları açıklandı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.

Süper Lig'de 22-29. hafta programları açıklandı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 6 Şubat Cumartesi 2021 tarihinde oynanacak. 

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 8 hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. 27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da. Süper Lig'de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

22. HAFTA

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor

16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31 Ocak Pazar

13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü

16.00 Denizlispor-Göztepe

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

23. HAFTA

2 Şubat Salı

16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe

16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor

19.00 Galatasaray-M.Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor-BB Erzurumspor

16.00 Karagümrük-Gaziantep FK

19.00 İH Konyaspor-Gençlerbirliği

19.00 FT Antalyaspor-Beşiktaş

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor-Y.Denizlispor

24. HAFTA

6 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-A.Hatayspor

16.00 A.Alanyaspor-Çaykur Rizespor

16.00 M.Başakşehir-Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

7 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor-HK Kayserispor

16.00 MKE ANKARAGÜCÜ-DG Sivasspor

16.00 Y.Denizlispor-FT Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-İH Konyaspor

8 Şubat Pazartesi

16.00 Gaziantep FK-Göztepe

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

25. HAFTA

12 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor

13 Şubat Cumartesi

13.30 HK Kayserispor-MKE ANKARAGÜCÜ

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

19.00 Karagümrük-Fenerbahçe

14 Şubat Pazar

13.30 İH Konyaspor-Y.Denizlispor

16.00 A.Hatayspor-A.Alanyaspor

16.00 Göztepe-M.Başakşehir

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa

15 Şubat Pazartesi

19.00 FT Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş

26. HAFTA

19 Şubat Cuma

19.00 M.Başakşehir-Trabzonspor

20 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Karagümrük

16.00 Yeni Malatyaspor-İH Konyaspor

16.00 Y.Denizlispor-Gençlerbirliği

19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray

21 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor-A.Hatayspor

16.00 DG Sivasspor-HK Kayserispor

16.00 Gaziantep FK-FT Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe-Göztepe

22 Şubat Pazartesi

19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Çaykur Rizespor

27. HAFTA

26 Şubat Cuma

16.00 İH Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor

19.00 Beşiktaş-Y.Denizlispor

27 Şubat Cumartesi

13.30 A.Hatayspor-MKE ANKARAGÜCÜ

13.30 Karagümrük-A.Alanyaspor

16.00 Çaykur Rizespor-DG Sivasspor

16.00 FT Antalyaspor-M.Başakşehir

19.00 Galatasaray-BB Erzurumspor

28 Şubat Pazar

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

28. HAFTA

2 Mart Salı

16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

3 Mart Çarşamba

13.30 BB Erzurumspor-Karagümrük

16.00 DG Sivasspor-A.Hatayspor

16.00 M.Başakşehir-İH Konyaspor

19.00 HK Kayserispor-Çaykur Rizespor

19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Galatasaray

4 Mart Perşembe

16.00 A.Alanyaspor-Göztepe

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-FT Antalyaspor

29. HAFTA

6 Mart Cumartesi

16.00 Y.Denizlispor-Yeni Malatyaspor

19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK

7 Mart Pazar

13.30 Karagümrük-MKE ANKARAGÜCÜ

16.00 A.Hatayspor-HK Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği-M.Başakşehir

19.00 Galatasaray-DG Sivasspor

8 Mart Pazartesi

16.00 Trabzonspor-A.Alanyaspor

16.00 FT Antalyaspor-Kasımpaşa

19.00 Göztepe-BB Erzurumspor

19.00 İH Konyaspor-Fenerbahçe

Onur Çelik
Spor Editörü
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