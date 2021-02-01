Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de hafta içi mesaisi sürüyor. Ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ligde haftanın en kritik maçı Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu