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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de hafta içi mesaisi sürüyor. Ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ligde haftanın en kritik maçı Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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