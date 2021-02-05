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Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ligde haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ise Cüneyt Çakır üstlenecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Onur Çelik
Spor Editörü
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