Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 24. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ligde haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ise Cüneyt Çakır üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat Pazartesi:
16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar