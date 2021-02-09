Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 25. hafta maçları
Süper Lig'in 24. haftası tamamlandı. Ligde 24. haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-kırmızılılar kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 25. hafta maçları...
Süper Lig'in 24. haftası Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla tamamlandı. Galatasaray haftayı lider tamamladı.
Haftanın en kritik maçında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin kazanan Galatasaray, haftayı lider kapattı. Fenerbahçe'yi 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, liderliği rakibinden devraldı ve puan cetvelinde ilk sıraya yükseldi.
Beşiktaş'ın da İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etmesiyle ilk üç sırasındaki takımlar puanlarını 48'de eşitledi.
HAFTANIN SONUÇLARI
Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-4
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: 0-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Gaziantep-Göztepe: 2-0
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2
GÜNCEL PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. GALATASARAY
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|29
|48
|2. BEŞİKTAŞ
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|24
|48
|3. FENERBAHÇE
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|20
|48
|4. TRABZONSPOR
|23
|12
|6
|5
|30
|24
|6
|42
|5. AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|17
|41
|6. ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|10
|38
|7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|23
|10
|8
|5
|37
|28
|9
|38
|8. FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|7
|37
|9. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|-5
|31
|10. YENİ MALATYASPOR
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|-1
|29
|11. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|12. GÖZTEPE
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|2
|26
|13. ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|-10
|26
|14. KASIMPAŞA
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|-1
|24
|16. HES KABLO KAYSERİSPOR
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|-11
|24
|17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|-15
|22
|19. GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20. MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|-13
|18
|21. YUKATEL DENİZLİSPOR
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|-19
|18
25. HAFTANIN MAÇLARI
Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)