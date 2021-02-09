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Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 25. hafta maçları

Süper Lig'in 24. haftası tamamlandı. Ligde 24. haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-kırmızılılar kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 25. hafta maçları...

Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 25. hafta maçları

Süper Lig'in 24. haftası Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla tamamlandı. Galatasaray haftayı lider tamamladı.

Haftanın en kritik maçında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin kazanan Galatasaray, haftayı lider kapattı. Fenerbahçe'yi 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, liderliği rakibinden devraldı ve puan cetvelinde ilk sıraya yükseldi.

Beşiktaş'ın da İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etmesiyle ilk üç sırasındaki takımlar puanlarını 48'de eşitledi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-4

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Gaziantep-Göztepe: 2-0

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2

GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAv.Puan
1. GALATASARAY23153547182948
2. BEŞİKTAŞ23153550262448
3. FENERBAHÇE23153545252048
4. TRABZONSPOR2312653024642
5. AYTEMİZ ALANYASPOR23125640231741
6. ATAKAŞ HATAYSPOR23115739291038
7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2310853728938
8. FATİH KARAGÜMRÜK2310763629737
9. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2371062328-531
10. YENİ MALATYASPOR237882930-129
11. DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
12. GÖZTEPE236893230226
13. ÇAYKUR RİZESPOR236892939-1026
14. KASIMPAŞA2375112536-1126
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2266102728-124
16. HES KABLO KAYSERİSPOR2366111728-1124
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2366112741-1424
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2357112136-1522
19. GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20. MKE ANKARAGÜCÜ2253142639-1318
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2346132241-1918

25. HAFTANIN MAÇLARI

Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

12 Şubat Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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