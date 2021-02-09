Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 25. hafta maçları

Süper Lig'in 24. haftası Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla tamamlandı. Galatasaray haftayı lider tamamladı.

Haftanın en kritik maçında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin kazanan Galatasaray, haftayı lider kapattı. Fenerbahçe'yi 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, liderliği rakibinden devraldı ve puan cetvelinde ilk sıraya yükseldi.

Beşiktaş'ın da İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etmesiyle ilk üç sırasındaki takımlar puanlarını 48'de eşitledi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-4

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Gaziantep-Göztepe: 2-0

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2

GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y Av. Puan 1. GALATASARAY 23 15 3 5 47 18 29 48 2. BEŞİKTAŞ 23 15 3 5 50 26 24 48 3. FENERBAHÇE 23 15 3 5 45 25 20 48 4. TRABZONSPOR 23 12 6 5 30 24 6 42 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 23 12 5 6 40 23 17 41 6. ATAKAŞ HATAYSPOR 23 11 5 7 39 29 10 38 7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 23 10 8 5 37 28 9 38 8. FATİH KARAGÜMRÜK 23 10 7 6 36 29 7 37 9. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 23 7 10 6 23 28 -5 31 10. YENİ MALATYASPOR 23 7 8 8 29 30 -1 29 11. DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 6 10 7 26 29 -3 28 12. GÖZTEPE 23 6 8 9 32 30 2 26 13. ÇAYKUR RİZESPOR 23 6 8 9 29 39 -10 26 14. KASIMPAŞA 23 7 5 11 25 36 -11 26 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 22 6 6 10 27 28 -1 24 16. HES KABLO KAYSERİSPOR 23 6 6 11 17 28 -11 24 17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 6 6 11 27 41 -14 24 18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 5 7 11 21 36 -15 22 19. GENÇLERBİRLİĞİ 22 5 5 12 20 41 -21 20 20. MKE ANKARAGÜCÜ 22 5 3 14 26 39 -13 18 21. YUKATEL DENİZLİSPOR 23 4 6 13 22 41 -19 18

25. HAFTANIN MAÇLARI

Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

12 Şubat Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)