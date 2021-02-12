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  3. Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile başlıyor. Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de futbol heyecanı 25. hafta maçları ile devam ediyor. Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Onur Çelik
Spor Editörü
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