Süper Lig'de 28.hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...

Süper Lig'de 27.hafta heyecanı dün oynanan maçlarla tamamlandı. 28.hafta maçları ise bu kez hafta içi oynanacak. Bu kapsamda ligde ikinci sırasında yer alan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak, lider Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligin üçüncü basamağında yer alan Fenerbahçe ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

28.Haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

YARIN:

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk