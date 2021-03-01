Süper Lig'de 28.hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...
Süper Lig'de heyecan hafta içi oynanacak olan 28.hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda maçlar Salı (yarın) Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak.
Süper Lig'de 27.hafta heyecanı dün oynanan maçlarla tamamlandı. 28.hafta maçları ise bu kez hafta içi oynanacak. Bu kapsamda ligde ikinci sırasında yer alan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak, lider Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligin üçüncü basamağında yer alan Fenerbahçe ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
28.Haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
YARIN:
16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
3 MART ÇARŞAMBA
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 MART PERŞEMBE
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk