Süper Lig'de 28.hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Son dakika... Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Son dakika... Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını Halis Özkahya, MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe- Fraport TAV Antalyaspor maçında ise Ümit Öztürk düdük çalacak.
2 MART SALI
16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
3 MART ÇARŞAMBA
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 MART PERŞEMBE
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk