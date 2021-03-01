Süper Lig'de 28.hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını Halis Özkahya, MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe- Fraport TAV Antalyaspor maçında ise Ümit Öztürk düdük çalacak.

2 MART SALI

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk