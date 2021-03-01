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  3. Süper Lig'de 28.hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 28.hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 28.hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika... Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını Halis ÖzkahyaMKE Ankaragücü ile  Galatasaray arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe- Fraport TAV Antalyaspor maçında ise  Ümit Öztürk düdük çalacak.

2 MART SALI

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

Tayfun Altuntaş
Editör
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