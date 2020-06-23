Süper Ligde 29.hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig Cemil Usta Sezonun 29.haftasında oynanacak maçlarda görev alacaklar hakemler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonun 29.haftasında oynanacak maçlarda görev alacaklar hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir- Galatasaray maçında Ali Palabayık görev alacak.Cuma günü oynanacak Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor maçında Zorbay Küçük, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında Ali Şansalan, Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
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