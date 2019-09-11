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  3. Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

İşte TFF'den açıklanan program:

Cuma

20.30: Galatasaray - Kasımpaşa - Ali Palabıyık

Cumartesi

17.00: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler

20.00: Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor - Fırat Aydınus

20.00: Gazişehir - Beşiktaş - Halil Umut Meler

Pazar

17.00: Çaykur Rizespor - Göztepe - Abdulkadir Bitigen

17.00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor - Volkan Bayarslan

20.00: Trabzonspor - Gençlerbirliği - Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor Ali Şanslan

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe - Halis Özkahya

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