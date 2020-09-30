Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig, 4. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri TFF tarafından açıklandı. Buna göre, haftanın önemli karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya

Fenerbahçe-Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

4. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 4. hafta Cuma günü MKE Ankaragücü - Kayserispor maçıyla açılıyor. Açılış maçını yönetecek olan hakem, Bahattin Göçek olarak belirlendi. Trabzonspor'da Gaziantep FK deplasmanına Cuma günü çıkacak. Karşılaşmanın hakemi ise Fırat Aydınus olacak.

Hafta içi Avrupa Ligi'ne çıkacak olan Galatasaray ise Pazar günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Bu maçın hakemi, Cüneyt Çakır olarak belirlendi.

Averaj ile lider durumda olan ligin flaş takımı Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe ise maçını Cumartesi günü oynayacak. Karşılaşmanın hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Beşiktaş, Pazar günü öğlen maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Mete Kalkavan, mücadeleyi yönetecek.