Süper Lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Halis Özkahya düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 4'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Eylül Cuma
20.30 Galatasaray - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)
14 Eylül Cumartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)
20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)
20.00 Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş (Halil Umut Meler)
15 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)
17.00 MKE Ankaragücü - BTCTurk Yeni Malatyaspor (Volkan Bayarslan)
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor (Ali Şansalan)
16 Eylül Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe (Halis Özkahya)
DHA
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