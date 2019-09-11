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Süper Lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Halis Özkahya düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun 4'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma

20.30 Galatasaray - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)

14 Eylül Cumartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)

20.00 Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş (Halil Umut Meler)

15 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen)

17.00 MKE Ankaragücü - BTCTurk Yeni Malatyaspor (Volkan Bayarslan)

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor (Ali Şansalan)

16 Eylül Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe (Halis Özkahya)

DHA

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