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  3. Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı

Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı

Koronavirüs salgıı sebebi ile ara verilen Süper Lig'e TFF'nin kararı ile 12 Haziran'da yeni normal düzende maçların oynanacağı kararı verildi.

Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı

TFF Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre küme hattında düşme riski olan takımların aynı prosedürle devam edileceğine düşme riskinin kaldırılmayacağı bilgisi verildi.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor

Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandıSüper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandıSüper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı,

Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı

Magazin Editörü

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