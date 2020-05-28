Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı

TFF Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre küme hattında düşme riski olan takımların aynı prosedürle devam edileceğine düşme riskinin kaldırılmayacağı bilgisi verildi.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

12 Haziran Cuma

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor

21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor

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