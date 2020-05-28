Süper Lig'de 5 haftalık fikstür açıklandı
Koronavirüs salgıı sebebi ile ara verilen Süper Lig'e TFF'nin kararı ile 12 Haziran'da yeni normal düzende maçların oynanacağı kararı verildi.
TFF Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre küme hattında düşme riski olan takımların aynı prosedürle devam edileceğine düşme riskinin kaldırılmayacağı bilgisi verildi.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor
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