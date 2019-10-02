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  3. Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

4 Ekim Cuma

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler

6 Ekim Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gazişehir Gaziantep - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

Kaynak: İHA

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