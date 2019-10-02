Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
4 Ekim Cuma
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Ekim Cumartesi
15.00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
17.30 Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halil Umut Meler
6 Ekim Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Gazişehir Gaziantep - Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT