Süper Lig'de 8.hafta fiyaskosu! Futbolseverler gole hasret kaldı: 6 takım gol atamadı, derbi sessiz bitti

Spor Toto Süper Lig heyecanında 8 hafta geride kaldı. Oynanan 9 maçta futbolseverler sadece 16 gol izleyebildi. Maç başına 1.77 gol ortalamasının yaşandığı haftada futbolseverler sahadan mutsuz ayrıldı.

TÜM HAFTALARIN GERİSİNDE KALINDI

Süper Lig'in ilk haftasında 27, ikinci haftada 20, üçüncü haftada 31, dördüncü haftada 23, beşinci haftada 18, altıncı haftada 22, yedinci haftada 30 gol atılmıştı. İlk 7 haftanın gol ortalaması ise 2,72 olmuştu, sekizinci haftada ise bu rakamın altında kalındı.

6 TAKIM GOL ATAMADI

Ligin 8.haftasındaki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Galatasaray ve Hangikredi Ümraniyespor gol atamadı.

Haberin Devamı

DÖRT BÜYÜKLERİN MAÇLARINDA GOL ÇIKMADI

Futbolda "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu sezon aralarında oynadığı maçlarda henüz gol sesi çıkmadı.

Sezonun 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray ile 8. haftada yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında futbolseverler gol izleyemedi.