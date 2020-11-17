Türkiye'de Mart ayından itibaren savaşılan koronavirüs, kış aylarıyla birlikte ikinci 'pik' dönemini yaşıyor. Ağır hasta sayısı ve vefat eden kişi sayısındaki artışın önünü almak zorlaşmışken salgından Süper Lig'de bu durumdan etkileniyor. Bu sezon pandemi dolayısıyla oldukça sekteye uğrayan futbol, kış aylarıyla birlikte daha da zor bir duruma geldi.

Anadolu kulüpleri, alt lig kulüpleri ve dört büyükler art arda koronavirüs vakaları açıklıyor. Durum korkutucu şekilde ilerlerken TFF'nin Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüterek yeni tedbirler alması da bekleniyor. Peki, Süper Lig'de, hangi takımda, kaç koronavirüs vakası var? İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

Beşiktaş 8

Galatasaray 5

Antalyaspor 4

Yeni Malatyaspor 4

Konyaspor 3

Rizespor 3

Göztepe 3

Gaziantep FK 3

Sivasspor 3

Gençlerbirliği 2

Kayserispor 1

Fenerbahçe 1

Başakşehir 1

HÜKMEN YENİLGİ OLACAK MI?

Futbol gündeminde oldukça tartışma yaratan hükmen yenilgi konusunu "Kulüpler Birliği'ne sunduk." diye açıklayan Nihat Özdemir, "Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. “Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz” dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında. Bizim hedefimiz, bütün maçların zamanında oynanarak ligin tamamlanması. Konu başlığımız bu. Siz kulüpler olarak bunu tartışın ve bir karara varın. 16 Mayıs'ta lig bitmeli çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağımız maçlar var." diye konuştu.

Testlerin tek merkezden yapılması gündemde diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“O konuyu da çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı mı olur, Acıbadem ya da Medipol gibi hastaneler mi olur bilmiyorum. Ama tek merkezden testlerin yapılması da gündemimizde.”