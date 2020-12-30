Süper Lig'de 15. haftayı lider kapatan Galatasaray, 2020 yılını da Süper Lig'in zirvesinde bitirmiş oldu. 15. haftaya lider giren Alanyaspor, Gaziantep FK yenilgisinin ardından 3. sıraya kadar geriledi. 2020 yılının en çok puan toplayan takımı Beşiktaş ise son maçında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Haftayı BAY geçen Fenerbahçe ise 5. sıraya geriledi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 16. hafta maçları...

16. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)