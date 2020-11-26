Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta maçları

Süper Lig'de sezonun 10. haftası yarın başlıyor. Yine birbirinden heyecanlı maçların bizleri beklediği 10. haftada hangi maçlar var sorusuna bu haberimizde yanıt verdik. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 10. hafta maçları...

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, yarın Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)