26 Kasım ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK fırsat ürünleriKPSS ön lisans saat kaçta açıklanacak?Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?26 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Gelinim Mutfakta Yeni Bölümde Neler Olacak ?Sinan Tuna kimdir? Kaç yaşında? Sinan Tuna Farmasi | Sinan Tuna Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Sevgili mi?YKS konuları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS' de hangi konular var 2021?Tiyatrocu Uğur Arda Aydın hakkında şok suçlama! 30 yıla kadar hapsi isteniyorSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta maçlarıİstanbul Göztepe'de skandal olay! Genç kızı taciz etti, yol kenarında mastürbasyon çekti26 Kasım ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova'da Neler Olacak ?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta maçları

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta maçları

Süper Lig'in 10. haftası Cuma günü Ankaragücü - Trabzonspor maçı ile başlıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 10. hafta maçları...

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta maçları

Süper Lig'de sezonun 10. haftası yarın başlıyor. Yine birbirinden heyecanlı maçların bizleri beklediği 10. haftada hangi maçlar var sorusuna bu haberimizde yanıt verdik. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 10. hafta maçları...

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, yarın Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT