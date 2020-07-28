Süper Lig'de bu sezon en çok yabancı Galatasaray'da

Süper Lig'de 2019-20 sezonu geride kaldı. Geride kalan sezonun en çarpıcı istatistiği yabancı futbolcularda oldu. Bu sezon 275 futbolcu Süper Lig maçlarında sahaya çıktı. 14 yabancı kuralının uygulanacağı son sezon olan 2019-20'de lige damgayı yabancı oyuncular vurdu.

Süper Lig'de toplam 524 futbolcu görev alırken, bunların 275'i yabancı, 249'u ise Türk oyuncular oldu. Ligde 9 yabancı ve 11 Türk futbolcu, geride kalan sezonda iki farklı takımda forma giydi. Yabancı futbolcular, ligde toplam 393 bin 822 dakika (yüzde 65,3) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 209 bin 498 (yüzde 34,7) dakika sahada kaldı.

SİVASSPOR YERLİLERE EN ÇOK ŞANS VEREN KULÜP

Süper Lig'de sadece Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Sezonu dördüncü sırada bitiren kırmızı-beyazlı takım, ligde 13 yerli ve 14 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular 17 bin 615 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 15 bin 976 dakika görev aldı.

YABANCILARA EN ÇOK SÜREYİ VEREN GALATASARAY

Galatasaray, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.

Galatasaray'da sezon boyunca 19 yabancı ve 13 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 491 dakika, yerliler ise 8 bin 7 dakika sahada kaldı.

EN FAZLA YABANCI OYNATAN KASIMPAŞA

Süper Lig'de geride kalan sezonda sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Kasımpaşa oynattı.

Lacivert-beyazlı takım, sezon boyunca 20 yabancı futbolcuya şans tanıdı.

Bu alanda Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor, 19'ar oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı.

Küme düşen Hes Kablo Kayserispor, ligde 23 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.

GOLLER DE YABANCILARDAN

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 875 golün 632'sini (yüzde 72,2) yabancı, 243'ünü (yüzde 27,8) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

Ligde sadece Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.