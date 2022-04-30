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Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

Spor Toto Süper Lig'de 38.haftalık lig maratonunu zirvede bitirecek takım belli oldu. Böylece ligde hangi takımın şampiyon olduğunu öğrenmek isteyenler için Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? sorularının yanıtı haberimizde...

Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

Koronavirüs salgını gölgesinde başlayan ve büyük bir heyecana sahne olan Spor Toto Süper Lig'de 20 takımın boy gösterdiği ligde çekişmeli maçlar oynandı. Ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen takımlar ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında rekabet dolu maçlar oynandı, birincilik ipini göğüsleyerek şampiyon olan takım da belli oldu. Peki Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?  İşte detaylar... 

Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

SÜPER LİG'DE BU SEZON KİM, HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU 2021- 2022 ? 

2021 - 2022 Süper Lig sezonunda şampiyon olan takım Trabzonspor oldu.  Bordo mavili ekip 7.kez mutlu sona ulaşarak 38 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. 

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor veda etti. 

Süper Lig'e yükselecek yeni takımlar ise Spor Toto 1. Lig'de sezonun tamamlanmasıyla belli olacak. 

Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

SÜPER LİG ŞAMPİYONLARI VE SEZONLARI

1959
FENERBAHÇE

1959 - 1960
BEŞİKTAŞ

1960 - 1961
FENERBAHÇE

1961 - 1962
GALATASARAY

1962 - 1963
GALATASARAY

1963 - 1964
FENERBAHÇE

1964 - 1965
FENERBAHÇE

1965 - 1966
BEŞİKTAŞ

1966 - 1967
BEŞİKTAŞ

1967 - 1968
FENERBAHÇE

1968 - 1969
GALATASARAY

1969 - 1970
FENERBAHÇE

1970 - 1971
GALATASARAY

1971 - 1972
GALATASARAY

1972 - 1973
GALATASARAY

1973 - 1974
FENERBAHÇE

1974 - 1975
FENERBAHÇE

1975 - 1976
TRABZONSPOR

1976 - 1977
TRABZONSPOR

1977 - 1978
FENERBAHÇE

1978 - 1979
TRABZONSPOR

1979 - 1980
TRABZONSPOR

1980 - 1981
TRABZONSPOR

1981 - 1982
BEŞİKTAŞ

1982 - 1983
FENERBAHÇE

1983 - 1984
TRABZONSPOR

1984 - 1985
FENERBAHÇE

1985 - 1986
BEŞİKTAŞ

1986 - 1987
GALATASARAY

1987 - 1988
GALATASARAY

1988 - 1989
FENERBAHÇE

1989 - 1990
BEŞİKTAŞ

1990 - 1991
BEŞİKTAŞ

1991 - 1992
BEŞİKTAŞ

1992 - 1993
GALATASARAY

1993 - 1994
GALATASARAY

1994 - 1995
BEŞİKTAŞ

1995 - 1996
FENERBAHÇE

1996 - 1997
GALATASARAY

1997 - 1998
GALATASARAY

1998 - 1999
GALATASARAY

1999 - 2000
GALATASARAY

2000 - 2001
FENERBAHÇE

2001 - 2002
GALATASARAY

2002 - 2003
BEŞİKTAŞ

2003 - 2004
FENERBAHÇE

2004 - 2005
FENERBAHÇE

2005 - 2006
GALATASARAY

2006 - 2007
FENERBAHÇE

2007 - 2008
GALATASARAY

2008 - 2009
BEŞİKTAŞ

2009 - 2010
BURSASPOR

2010 - 2011
FENERBAHÇE

2011 - 2012
GALATASARAY

2012 - 2013
GALATASARAY

2013 - 2014
FENERBAHÇE

2014 - 2015
GALATASARAY

2015 - 2016
BEŞİKTAŞ

2016 - 2017
BEŞİKTAŞ

2017 - 2018
GALATASARAY

2018 - 2019
GALATASARAY

2019 - 2020
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

2020 - 2021
BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

SÜPER LİG'DE GERİDE KALAN HAFTALARIN PROGRAMI

36.HAFTA

06.05.2022 20:00        ATAKAŞ HATAYSPOR  - TRABZONSPOR A.Ş.  
06.05.2022 20:00        GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR    
07.05.2022 16:00        DEMİR GRUP SİVASSPOR -  KASIMPAŞA A.Ş.   
07.05.2022 16:00        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK  - GÖZTEPE A.Ş.   
07.05.2022 19:00        MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.   
07.05.2022 19:00        ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR   
08.05.2022 16:00        ALTAY - GZT GİRESUNSPOR  

08.05.2022 16:00        ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.    
08.05.2022 19:00        BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.   
09.05.2022 20:00        FRAPORT TAV ANTALYASPOR  - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR   

37.HAFTA

15.05.2022        FENERBAHÇE A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK   
15.05.2022        GALATASARAY A.Ş.  -  ADANA DEMİRSPOR A.Ş.   
15.05.2022        GZT GİRESUNSPOR  -  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK   
15.05.2022        İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR  - ATAKAŞ HATAYSPOR  
15.05.2022        AYTEMİZ ALANYASPOR  - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.   
15.05.2022        GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.  
15.05.2022        YUKATEL KAYSERİSPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR  
15.05.2022        KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR  
15.05.2022        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR    
15.05.2022        TRABZONSPOR A.Ş.    -    ALTAY

38.HAFTA

22.05.2022        ATAKAŞ HATAYSPOR - GZT GİRESUNSPOR  
22.05.2022        ALTAY - KASIMPAŞA A.Ş.  
22.05.2022        BEŞİKTAŞ A.Ş.  - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22.05.2022        FRAPORT TAV ANTALYASPOR  - GALATASARAY A.Ş.  
22.05.2022        MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK  - TRABZONSPOR A.Ş. 
22.05.2022        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK  - AYTEMİZ ALANYASPOR  
22.05.2022        DEMİR GRUP SİVASSPOR  - YUKATEL KAYSERİSPOR  
22.05.2022        ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR  - FENERBAHÇE A.Ş. 
22.05.2022        ADANA DEMİRSPOR A.Ş.  -  GÖZTEPE A.Ş.  
22.05.2022        GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.  

Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

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