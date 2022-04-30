Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?
Spor Toto Süper Lig'de 38.haftalık lig maratonunu zirvede bitirecek takım belli oldu. Böylece ligde hangi takımın şampiyon olduğunu öğrenmek isteyenler için Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? sorularının yanıtı haberimizde...
Koronavirüs salgını gölgesinde başlayan ve büyük bir heyecana sahne olan Spor Toto Süper Lig'de 20 takımın boy gösterdiği ligde çekişmeli maçlar oynandı. Ligde şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen takımlar ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında rekabet dolu maçlar oynandı, birincilik ipini göğüsleyerek şampiyon olan takım da belli oldu. Peki Süper Lig'de bu sezon kim, hangi takım şampiyon oldu 2021- 2022 ? Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE BU SEZON KİM, HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU 2021- 2022 ?
2021 - 2022 Süper Lig sezonunda şampiyon olan takım Trabzonspor oldu. Bordo mavili ekip 7.kez mutlu sona ulaşarak 38 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.
SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor veda etti.
Süper Lig'e yükselecek yeni takımlar ise Spor Toto 1. Lig'de sezonun tamamlanmasıyla belli olacak.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLARI VE SEZONLARI
1959
FENERBAHÇE
1959 - 1960
BEŞİKTAŞ
1960 - 1961
FENERBAHÇE
1961 - 1962
GALATASARAY
1962 - 1963
GALATASARAY
1963 - 1964
FENERBAHÇE
1964 - 1965
FENERBAHÇE
1965 - 1966
BEŞİKTAŞ
1966 - 1967
BEŞİKTAŞ
1967 - 1968
FENERBAHÇE
1968 - 1969
GALATASARAY
1969 - 1970
FENERBAHÇE
1970 - 1971
GALATASARAY
1971 - 1972
GALATASARAY
1972 - 1973
GALATASARAY
1973 - 1974
FENERBAHÇE
1974 - 1975
FENERBAHÇE
1975 - 1976
TRABZONSPOR
1976 - 1977
TRABZONSPOR
1977 - 1978
FENERBAHÇE
1978 - 1979
TRABZONSPOR
1979 - 1980
TRABZONSPOR
1980 - 1981
TRABZONSPOR
1981 - 1982
BEŞİKTAŞ
1982 - 1983
FENERBAHÇE
1983 - 1984
TRABZONSPOR
1984 - 1985
FENERBAHÇE
1985 - 1986
BEŞİKTAŞ
1986 - 1987
GALATASARAY
1987 - 1988
GALATASARAY
1988 - 1989
FENERBAHÇE
1989 - 1990
BEŞİKTAŞ
1990 - 1991
BEŞİKTAŞ
1991 - 1992
BEŞİKTAŞ
1992 - 1993
GALATASARAY
1993 - 1994
GALATASARAY
1994 - 1995
BEŞİKTAŞ
1995 - 1996
FENERBAHÇE
1996 - 1997
GALATASARAY
1997 - 1998
GALATASARAY
1998 - 1999
GALATASARAY
1999 - 2000
GALATASARAY
2000 - 2001
FENERBAHÇE
2001 - 2002
GALATASARAY
2002 - 2003
BEŞİKTAŞ
2003 - 2004
FENERBAHÇE
2004 - 2005
FENERBAHÇE
2005 - 2006
GALATASARAY
2006 - 2007
FENERBAHÇE
2007 - 2008
GALATASARAY
2008 - 2009
BEŞİKTAŞ
2009 - 2010
BURSASPOR
2010 - 2011
FENERBAHÇE
2011 - 2012
GALATASARAY
2012 - 2013
GALATASARAY
2013 - 2014
FENERBAHÇE
2014 - 2015
GALATASARAY
2015 - 2016
BEŞİKTAŞ
2016 - 2017
BEŞİKTAŞ
2017 - 2018
GALATASARAY
2018 - 2019
GALATASARAY
2019 - 2020
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
2020 - 2021
BEŞİKTAŞ
SÜPER LİG'DE GERİDE KALAN HAFTALARIN PROGRAMI
36.HAFTA
06.05.2022 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
06.05.2022 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR
07.05.2022 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
07.05.2022 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE A.Ş.
07.05.2022 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
07.05.2022 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
08.05.2022 16:00 ALTAY - GZT GİRESUNSPOR
08.05.2022 16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
08.05.2022 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
09.05.2022 20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
37.HAFTA
15.05.2022 FENERBAHÇE A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
15.05.2022 GALATASARAY A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
15.05.2022 GZT GİRESUNSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.05.2022 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
15.05.2022 AYTEMİZ ALANYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15.05.2022 GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
15.05.2022 YUKATEL KAYSERİSPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
15.05.2022 KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
15.05.2022 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
15.05.2022 TRABZONSPOR A.Ş. - ALTAY
38.HAFTA
22.05.2022 ATAKAŞ HATAYSPOR - GZT GİRESUNSPOR
22.05.2022 ALTAY - KASIMPAŞA A.Ş.
22.05.2022 BEŞİKTAŞ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22.05.2022 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
22.05.2022 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş.
22.05.2022 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - AYTEMİZ ALANYASPOR
22.05.2022 DEMİR GRUP SİVASSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
22.05.2022 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
22.05.2022 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
22.05.2022 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.