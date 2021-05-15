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Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon oldu 2021? Süper Lig şampiyonu kim oldu?

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonluk yarışı bugün yapılan maçların ardından sonuçlandı. Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon oldu 2021? Süper Lig şampiyonu kim oldu? İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon oldu 2021? Süper Lig şampiyonu kim oldu?

Süper Lig’de sezonun son maçları oynandı. Şampiyonluk hedefi bulunan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den hangisinin şampiyon olduğu merak ediliyor. . Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon oldu 2021? Süper Lig şampiyonu kim oldu? Cevabı haberimizde...

SÜPER LİG'DE BU SEZON KİM ŞAMPİYON OLDU 2021? SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, son hafta evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ancak bu skor sarı-kırmızılılara şampiyon olmak için yetmedi.

84 puan sonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk Sergen Yalçın oldu. Beşiktaş maçının son anları büyük heyecan fırtınasına sahne oldu.

Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon oldu 2021? Süper Lig şampiyonu kim oldu?

PUAN DURUMU

Beşiktaş: 84
Galatasaray: 84
Fenerbahçe: 79

Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon oldu 2021? Süper Lig şampiyonu kim oldu?

Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon oldu 2021? Süper Lig şampiyonu kim oldu?

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