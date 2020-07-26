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  3. Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu tamamlandı

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu tamamlandı

Süper Lig, Cemil Usta Sezonu oynana 34.hafta maçlarıyla sona erdi. Süper Lig'de Başakşehir şampiyon olurken, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor, TFF 1.Lİg'e düştü.

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu tamamlandı

Süper Lig, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arananın ardından oynan maçlarla birlikte bugün tamamlandı. 34.haftanın son maçında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak.

34.HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-2

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-3

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: 0-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 3-2
 

Ligde 34 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar                                        O    G         B      M        A      Y    AV         P

--------------------------                      ---      ---      ---      ---      ---      ---      ---      --- 
1.     MEDİPOL BAŞAKŞEHİR      34     20     9         5       65     34     31     69 
2.     TRABZONSPOR                   34     18     11       5       76     42     34     65 
3.     BEŞİKTAŞ                              34     19     5        10      59      40     19     62 
4.     DEMİR GRUP SİVASSPOR   34     17     9          8      55     38     17     60 
5.     AYTEMİZ ALANYASPOR       34     16     9          9     61     37     24     57 
6.     GALATASARAY                      34     15     11        8     55     37     18     56 
7.     FENERBAHÇE                        34     15     8         11     58     46     12     53 
8.     GAZİANTEP FK                       34     11     13       10     49     50     -1     46 
9.      ANTALYASPOR                      34     11     12       11     41     52     -11   45 
10.     KASIMPAŞA                           34     12     7       15       53     58     -5     43 
11.     GÖZTEPE                               34     11     9        14       44     49     -5     42 
12.     GENÇLERBİRLİĞİ                  34     9        9        16     39     56     -17     36 
13.     KONYASPOR                         34     8        12      14     36     52     -16     36 
14.     YUKATEL DENİZLİSPOR       34     9        8       17      31     48     -17     35 
15.     ÇAYKUR RİZESPOR               34     10      5       19      38     57     -19     35 
16.     YENİ MALATYASPOR            34     8        8        18      44     51     -7      32 
17.     HES KABLO KAYSERİSPOR   34     8       8         18     40     72     -32     32 
18.     MKE ANKARAGÜCÜ              34     7     11         16     31     56     -25     32

Tayfun Altuntaş
Editör


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