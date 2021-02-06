Süper Lig'de derbi zamanı! Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve son bilgileri...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bu akşam saat 19.00'da futbolseverler ile buluşacak. Dev derbi öncesinde en çok merak edilenlerden birisi ise iki takımında muhtemel 11'leri oldu.

Erol Bulut ve Fatih Terim'in sahaya süreceği 11'ler merakla beklenirken, yayıncı kuruluşa göre muhtemel 11'ler ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması beklenirken, Galatasaray'da da Feghouli ve yeni transfer Gedson Fernandes, kadroda bulunamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ GENEL REKABET

Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 393. kez karşı karşıya gelecek. 112 yıllık rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 392 maçın 146'sını kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 124 kez galip geldi. 122 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (4-2-3-1): Altay; Serdar, Nazım, Szalai, Caner; Ozan, Sosa (Gustavo); Mert Hakan, Samuel, Valencia; Thiam

Galatasaray'ın muhtemel 11'i (4-1-4-1): Muslera; Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan; Arda, Belhanda, Onyekuru, Oğulcan; Mohamed

Karşılaşmayı Süper Lig'in deneyimli hakemlerinden Cüneyt Çakır yönetecek.