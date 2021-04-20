Süper Lig'de devlerin savaşı: Galatasaray- Trabzonspor kozlarını paylaşacak

Süper Lig'de bitimine 7 hafta kalırken makas daralıyor. Zorlu maçların heyecan dolu anlara sahne olduğu ligde 36.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Galatasaray, Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştığı, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Trabzonspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan mücadele 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak olan zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

GALATASARAY'DAKİ SON DURUM VE EKSİKLER

Galatasaray, Süper Lig'de 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk şansı bulunan sarı kırmızılılar Trabzonspor'u yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını düşürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM VE EKSİKLER

Trabzonspor ligde Galatasaray'ın ardından 59 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Bordo mavili ekip rakibini yenerek puan farkını 3'e düşürmeyi amaçlıyor. Trabzonspor'da Galatasaray maçında Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor.

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe'yi yenen kadroyu Trabzonspor maçında da sahaya sürmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Ekuban, Bakasetas, Berat Özdemir, Nwakaeme, Djaniny.