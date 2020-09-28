Süper Lig'de en değerli oyuncu Uğurcan Çakır!

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Bu sezon birçok ilkin yaşandığı ligde, Transfermarkt verilerine göre, en değerli oyuncular ortaya çıktı. Pandemi sürecinden dolayı flaş kararlar almak zorunda kalan TFF, bu sezon ligi 21 takımla oynatmaya karar vermişti. Lig tarihinde ilk kez 21 takımlı olan Süper Lig'de, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, değerini yüzde 166 arttırarak 16 milyon Euro'ya çıkardı.

Avrupa'dan birçok takımdan teklif aldığı söylenen Uğurcan Çakır'ın takımda kalıp kalmayacağı da kesinleşmiş değil.

FALCAO VE LJAJİC DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Süper Lig'de değerini katlayan oyuncular olduğu gibi büyük düşüş yaşayanlar da var. Bunların başında ise Beşiktaş'ın Sırp orta sahası Adem Ljajic ve Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao geliyor.

Siyah-beyazlılara yüksek beklentilerle gelen ancak transfer olduğu günden beri bir türlü bekleneni veremeyen Ljajic'in bu durumu değerinin düşmesine neden oldu. 1 Ocak 2020'de 12 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 28 yaşındaki futbolcuda bu rakam 8 milyon Euro'ya geriledi.

Galatasaray yönetiminin şampiyonluk yolunda önemli katkılar vereceğini düşünerek kadroya kattı ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzun süre sahalardan uzak kalan ve özellikle geçen sezon gol yollarında etkisini gösteremeyen Falcao da değer kaybetti. 34 yaşındaki santrforun 8 milyon Euro olan piyasa değeri 4.2 milyon Euro'ya kadar geriledi.

İRFAN CAN VE ALTAY'DA DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Uğurcan Çakır'ı takip eden piyasa değerini en fazla yükselten oyuncular; Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır.

Uğurcan gibi yurt içi ve yurt dışından önemli takımların transfer listesinde olan İrfan Can Kahveci, söz konusu tarihten itibaren değerini 4 milyon Euro birden yükselterek 10 milyon Euro yaptı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır da sarı-lacivertli forma altında gerçekleştirdiği kritik kurtarışlarla İrfan gibi 4 milyon Euro artıya geçerek piyasa değerini 8 milyon Euro bandına çekti.