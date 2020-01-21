Mustafa Kaplan Ankaragücü'nden ayrıldı mı? | Mustafa Kaplan kimdir?

Ankaragücü, yaptığı açıklamada gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda teknik direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulübe verdiği emekler nedeniyle teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür edildi.

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?

Mustafa Kaplan (d. 2 Eylül 1967, Kırşehir), Türk eski futbolcu, teknik direktör.

Futbola, doğduğu şehrin takımı olan Kırşehirspor altyapısında başladı ve daha sonra birçok 3. Lig ve 2. Lig ekibinde görev aldı. Ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nin ekiplerinde oynadı.

MUSTAFA KAPLAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antremanlık deneyimini 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak edindi. Daha sonra Gençlerbirliği'nde aynı görevi üstlendikten sonra Ankaragücü'ne geri döndü. 2010-11 sezonunun başında tekrar Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı. 26 Nisan 2011 tarihinde Gençlerbirliği teknik direktörü Ralf Zumdick'in istifa etmesinden sonra boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak sezon sonuna kadar getirildi. Sezon bitimi görevini yeni teknik direktör Giray Bulak'a teslim etti. 2012-13 sezonunun ortasında MKE Ankaragücü teknik direktörlüğü görevine getirildi. Ancak topladığı puanlar yeterli olmadı ve Ankaragücü lig sonuncusu olarak 1. Lig'den 2. Lig'e düştü. 2013-14 sezonu başında Hacettepe'nin başına getirilen Kaplan, takımıyla birlikte 2. Lig'e yükseldi. 2014-15 sezonunun başlangıcında ise Gençlerbirliği'nin başına getirildi. Burada yalnızca 1 maç görevde kaldıktan sonra takımla yolları ayrıldı. 2016-17 sezonu başında Giresunspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini üstlendi.

Mustafa Kaplan son olarak Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevini üstleniyordu.