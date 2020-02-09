Konyaspor'da tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

Konyaspor Kulübü'nden açıklama yapıldı.

Kulüp, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını duyurdu.

Konyaspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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