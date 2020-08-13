Süper Lig'de flaş takas iddiası! Dorukhan ve Ozan...

Sezonu büyük bir yükselişle 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın özel isteğiyle Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna katmayı düşünüyor. Eski öğrencisini takımında görmek isteyen Sergen Yalçın, Ozan için Dorukhan Toköz'ü sarı-lacivertli takıma önerdi. Geçtiğimiz günlerde de Ozan'ı istediği haberleri çıkan Beşiktaş'ın Adem Ljajic ile takası önerdiği söylenmişti.

Transferde şu ana kadar yalnızca sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Ozan Tufan için tüm şartları zorlamayı planlıyor.

Süper Lig'de mali durum açısından en çok sorunu bulunan kulüplerden birisi olan Beşiktaş, transferde mali şartları da gözeterek fazla para harcamamaya çalışıyor. Takas için nabız yoklayan kartal, Fenerbahçe'nin başka oyuncuları da istemesi üzerine zora girdi.

Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor..

OZAN TUFAN VE DORUKHAN TOKÖZ'ÜN PERFORMANSLARI

2015 yılından itibaren Fenerbahçe forması giyen Ozan, sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans sergiliyor. 132 karşılaşmaya çıkan Tufan, 15 gol, 14 asist ile oynadı.

2018 yılında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı ekipte bekleneni verememişti. Yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yaşan oyuncu, toplamda 34 maçta forma giydi. 3 gol 3 asistle oynadı.