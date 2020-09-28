Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, yaptığı transferlerle ve 3 haftada aldığı skorlar ile sezona damga vurdu. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan İstanbul ekibi, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan Badou Ndiaye'ye de imza attırmak istiyor.

Ajansspor'un iddiasını göre, Badou Ndiaye ve Karagümrük, transfer için anlaştı. Oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a gelerek resmi imzaları atması bekleniyor. NTV Spor ise Karagümrük'ün Senegalli oyuncuyu 1 yıllığına kiraladığını belirtti.

Karagümrük, bu yıl Emiliano Viviano, Aatif Chahechouhe, Lucas Biglia, Enzo Roco ve Yannis Salibur gibi flaş transferlere imza attı. Bu transferler ile iyi bir çıkış yakalayan Karagümrük, çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan Karagümrük'ün, bu sezon lige renk katacağı görülüyor.

BADOU NDİAYE KİMDİR?

Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, 27 Ekim 1990'da Dakar'da doğdu. Babası Subay annesi Bilim Öğretmenidir. Ndiaye, ailesinin yanında Diamalaye'de büyüdü.

2012 yılında kiralık olarak Bodø/Glimt takımına transfer oldu. Bærum 2013 sezonunda Bodø/ Glimt ile sözleşme imzaladı. Badou Ndiaye, Adeccoligaen 2013 en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

2011 – 2012 sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, Relegation Tippeligaen 2 maç toplam 33 maçta (3 gol 6 asist) performans sergiledi.

2012-2013 Sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, toplam 31 maçta (15 gol 2 asist) performans sergiledi. Norveç First Division liginde şampiyonluk yaşayarak, Norveç 1.ligine yükseldiler. Aynı sezonda Badou Ndiaye sezonun en iyi futbolcusu seçildi.Badou Ndiaye, 5 Ağustos 2015 yılında Osmanlıspor'a transfer oldu. 2015-2016 Sezonunda, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor 330 Bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Osmanlıspor da 10 numaralı formayı giyen Badou Ndiaye, kısa sürede ilk 11'in değişilmez futbolcusu oldu. Türkiye süper ligindeki ilk sezonunda; 33 maçta (11 gol 4 asist) performans sergiledi.

3 Ağustos 2017’de Osmanlıspor’dan Galatasaray’a transfer olan Ndiaye, burada 23 karşılaşmada 3 gol kaydederken 6 asist yaptı. 8 sarı kart gören oyuncu bir kez 2 sarı karttan kırmızı, 1 kez’de direk kırmızı kart gördü. Ndiaye toplamda 2 Bin 732 dakika oyunda kaldı.

31 Ocak 2018’de Galatasaray’dan Stoke City’e kiralandı. Burada 13 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremeyen oyuncu 3 kez sarı kart görürken toplamda 880 dakika oyunda kaldı.

