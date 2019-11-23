Süper Lig'de gol krallığı yarışına yabancı oyuncu damgası

Süper Lig'de ilk 11 haftada ortaya çıkan gol krallığı tablosunda yabancı oyuncuların ağırlığı göze çarpıyor.

Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan dün oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir mücadelesi ile başladı. Ligde kıyasıya rekabet devam ederken gol krallığı yarışında ise yabancı oyuncuların performansı dikkat çekiyor.

SIRALAMADAKİ İLK 14 OYUNCU YABANCI

Ligde geride kalan 11 hafta sonunda gol yollarında ilginç veriler ortaya çıktı. Yerli oyuncuların geride kaldığı tabloda, BtcTurk Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic ile Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse 9 golle zirvede yer alırken, listenin ilk 14'ü yabancı futbolculardan oluşuyor. Süper Lig'de 4 gol atan Türk oyuncu bulunmazken Ceyhun Gülselam, Emre Kılınç, Güray Vural, İlhan Parlak, Mert Hakan Yandaş, Serdar Özkan ve Umut Bulut 3'er gol ile en skorer yerli futbolcular olarak öne çıkıyor.

SON YERLİ KRAL BURAK YILMAZ

Geçmiş yıllarda gol krallığı yarışında ipi göğüsleyen oyunculara bakıldığında da yabancı oyuncuların ön planda olduğu bir tablo mevcut. Ligde son 6 yıldır gol krallığı yarışında ilk sırayı yabancı oyuncular alırken, 2012-2013 sezonunda 24 gol atan Burak Yılmaz, bu alanda zirvede yer alan son Türk futbolcu oldu.

SON 10 YILDA EN YÜKSEK ORTALAMA DIAGNE'DEN

Son 10 yılda krallık tacı takan oyuncuların maç başına attığı goller incelendiğinde ise geçtiğimiz yılı Kasımpaşa ve Galatasaray'da 29 maçta attığı 30 golle ilk sırada bitiren Mbaye Diagne zirvede bulunuyor. Sezon sonunda 1.03'lük ortalama yakalayan Diagne'yi 2011-2012 sezonunda Trabzonspor ile çıktığı 34 maçta attığı 33 gol ile 0.97'lük ortalamayı tutturan Burak Yılmaz takip ediyor. Tecrübeli golcü o yıl normal sezonu 30 maçta 32 golle tamamlarken, statü gereği oluşan Şampiyonluk Grubu'nda da çıktığı 4 maçta 1 gol kaydetme başarısı göstermişti.

Bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk 14 sıra şu şekilde:

Adis Jahovic : 9 gol

Papiss Cisse: 9 gol

Enzo Crivelli: 7 gol

Vedat Muriç: 7 gol

Alexander Sörloth: 6 gol

Faruku Miya: 5 gol

Patrick Twumasi: 5 gol

Junior Fernandes: 4 gol

Fernando Boldrin: 4 gol

Guilherme: 4 gol

Mustapha Yatabare: 4 gol

Ryan Babel: 4 gol

Bogdan Stancu: 4 gol

Mame Thiam: 4 gol

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA