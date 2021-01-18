Sağanak kar yağışı ne demek, nasıl olur? Kar sağanağı ne demek?Mustafa Reşit Akçay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?Nagehan Alçı'dan yeni iddia: Sayın Selçuk yumruğunu masaya vurmalı!Uzmanlardan emziren annelere beklenen "aşı" açıklaması geldiKocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi | Mustafa Reşit Akçay kimdir?İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kaç gün sürecek?KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi?Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi öldü mü?Değişimi ile sık sık gündem olan Zeynep Koçak'tan cesur kar pozu!Kısıtlama kalktı, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik felç oldu
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Süper Lig'de hafta içi oynanacak 20. hafta fikstürü

Süper Lig'de hafta içi oynanacak 20. hafta fikstürü

Süper Lig'in 20. haftası hafta içi mesaisiyle devam ediyor. 20. hafta oynanacak karşılaşmalar, 19 Ocak Salı günü Kayserispor-Medipol Başakşehir maçı ile başlıyor.

Süper Lig'de hafta içi oynanacak 20. hafta fikstürü

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları şöyle:

Yarın:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

20 Ocak Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

21 Ocak Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NEDEN HAFTA İÇİ OYNANIYOR?

Süper Lig'in 14. haftası hafta içi oynanacak. Sezon öncesi ligdeki takım sayısının 21'e çıkarılmasıyla birlikte ligde birçok bilinen değişmişti. Takım sayısının arttırılmasıyla maç sayısının da 40 haftanın üzerine çıkması fikstürü oldukça sıkışık hale getirdi.

Dolayısıyla sezonu Avrupa Şampiyonasından önce tamamlamak adına belirli haftalar, hafta içi oynanacak. 

Ligin geri kalanında hafta içi oynanacak maçlar şöyle:

14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
HABERE YORUM KAT