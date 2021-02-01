Süper Lig'de hafta içi oynanacak 23. hafta programı | Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 23. hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverleri bu hafta oldukça kritik maçlar bekliyor. Ligde geçtiğimiz haftanın liderliğe oturan Fenerbahçe, zorlu Hatayspor deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise son dönemde oldukça kötü sonuçlar alan Başakşehir'i evinde ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)