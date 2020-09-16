Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in ikinci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre, bu hafta oynanacak Başakşehir - Galatasaray derbisinin hakemi, Atilla Karaoğlan olacak.
Süper Lig'in ikinci haftasının hakemleri belli oldu. Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk