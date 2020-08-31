Tedbirler artırılıyor! O ilimizde bir köy karantinaya alınıyorSivasspor'un formaları satışa sunuldu! Sivasspor'un formaları ne kadar?Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!Bartın'da koronavirüse ilişkin sevindiren gelişmeCumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz ve Ege'de haydutluğa asla eyvallah etmeyiz"MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos PazartesiKorkunç olay! Irak'ta öfkeli grup televizyon kanalını ateşe verdiHakkari'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü31 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Sivas Valiliği açıkladı! Kentte iki köy karantina altına alındı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın maç programını açıkladı. 3. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın maç programını açıkladı. 3. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başlayacak olan Süper Lig 2020-21 sezonunun ilk dört hafta programını açıkladı. Cuma günü tek maçla başlayacak olan Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray cumartesi akşamı Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Beşiktaş ise Pazar akşamı deplasmanda Trabzonspor ile saat 20:00’da karşılaşacak. Haftanın son maçıda ise son şampiyon Başakşehir, ligin yeni ekibi Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstür:

Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT