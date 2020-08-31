Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın maç programını açıkladı. 3. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başlayacak olan Süper Lig 2020-21 sezonunun ilk dört hafta programını açıkladı. Cuma günü tek maçla başlayacak olan Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray cumartesi akşamı Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Beşiktaş ise Pazar akşamı deplasmanda Trabzonspor ile saat 20:00’da karşılaşacak. Haftanın son maçıda ise son şampiyon Başakşehir, ligin yeni ekibi Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstür: