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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! İşte ligde açılış haftasının hakem listesi

Yeni sezonun başlamasına artık bir gün kaldı. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla start verilecek yeni sezonda ilk hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de belli oldu. İşte Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler...

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! İşte ligde açılış haftasının hakem listesi

Süper Lig'de geçen 3 ayın sonunda artık yeni sezonun başlaması için saatler sayılıyor. 12 Ağustos 2021 günü Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki maçla başlayacak ligde, futbol heyecanı yeniden zirve yapacak. Bu heyecanın ilk haftasındaki maçları yönetecek hakemler de belli oldu. İşte ilk hafta maçlarının hakemleri...

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! İşte ilk hafta hakem listesi

Lig'in açılış maçında Zorbay Küçük görev alacak. Beşiktaş-Rizespor maçında Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yaparken dördüncü hakem ise Burak Pakkan olacak.
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasını Erkan Özdamar, Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesini ise Ali Şansalan yönetecek.

LİGDEKİ DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır

Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler:

Medipol Başakşehir - Alanyaspor - Yaşar Kemal Uğurlu

Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

Sivasspor - Konyaspor: Fırat Aydınus

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! İşte ilk hafta hakem listesi

 

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