Süper Lig'de kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve basında çıkan haberlere göre tartışmaların sıkça yaşandığı Galatasaray tüm bu gelişmelerin gölgesinde ligin 35.hatfasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galtasaray ile Göztepe arasındaki maç 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports HD 1 kanalından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

Zorlu mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER BİR HAYLİ FAZLA

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve sarı kart cezalısı Ryan Babel Göztepe maçında forma giyemeyecekler.

Teknik direktör Fatih Terim'in forvetler Falcao, Mustafa Muhammed ve Babel'in yokluğunda hücum hattında Oğulcan Çağlayan ya da Halil Dervişoğlu'na görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FATİH TERİM SAHA KENARINA DÖNÜYOR

Galatasaray'da 2 maçlık cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, bugün oynanacak olan maçta yedek kulübesindeki yerlerini alabilecekler.

Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

6 MAÇTA BİR GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği kötü performansla şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçından ise puansız ayrıldı.

GALATASARAY- GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Burekovic, Atınç Nukan, Berkan, Soner Aydoğdu, Obinna, Diabate, Halil Akbunar, Tripic, Adis Jahovic.

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Halil